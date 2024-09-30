76 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدى (٧٦) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الإثنين، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.





ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل إسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.