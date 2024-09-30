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المهر لوف مي يحرز لقب كأس الوثبة في بولندا

9/30/2024 9:21:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز المهر "لوف مي دو لا سيري" لمصطفي تيكا، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة إي زامودين، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات.

وأقيم السباق أمس بمشاركة سبعة خيول على مضمار "سلوزفيك" بالعاصمة البولندية وارسو، لمسافة 2000 متر، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتفوق "لوف مي دو لا سيري" بفارق 0.75 طول، عن وصيفه "لارجو وينش" بقيادة أس فاسيونوف، وجاءت ثالثة المهرة "المأمونية" بقيادة كي كرزيبوسكي.

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