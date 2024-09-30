فرسان الإمارات يخطفون الأضواء في ختام مونديال سردينيا للقدرة

خطف فرسان الإمارات الأضواء خلال حفل مراسم التتويج في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات بعد احتكارهم الألقاب في جميع منافسات البطولة والتي أقيمت لمسافة 120 كم في جزيرة سردينيا بايطاليا بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتوج الفارس راشد سعيد ملهوف الكتبي بلقب فئة الفردي في مسك الختام، وحصد فريق الإمارات المكون من سالم حمد ملهوف، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة إضافة إلى البطل راشد الكتبي، المركز الأول في منافسات الفرق، كما تسلم البطل الكتبي جائزة أفضل حالة خيل على مستوى البطولة عن الفرس "جيميريفا" التي امتطى صهوتها في المونديال.

ورفرف علم الإمارات في حفل مراسم التتويج بعد عزف النشيد الوطني احتفاء بالأبطال في ختام المونديال وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة من ايطاليا ومختلف دول العالم، ليسدل الستار على فعاليات البطولة بإنجاز إماراتي من الطراز الرفيع.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، بالإنجاز العالمي المميز الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة بسردينيا، والذي يعكس ريادة الإمارات في عالم سباقات القدرة والتحمل، مشيرا إلى أن الفروسية الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية المميزة بفضل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله "فارس العرب"، إضافة إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهنئا سموهما بهذا الإنجاز العالمي.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن الإنجاز ليس بغريب على فرسان الإمارات الذين يواصلون تألقهم في مختلف المحافل والبطولات العالمية، خاصة وأن الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالانتصارات والإنجازات في سباقات القدرة والتحمل، مشيدا بالأداء البطولي الذي قدمه الفارس راشد الكتبي الحائز على لقب المونديال في فئة الفردي، كما أشاد بجهود جميع الفرسان الذين مثلوا الإمارات خير تمثيل إضافة إلى فرق العمل التي وقفت وراء تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأعرب الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك في البطولة والمدير العام لنادي دبي للفروسية، عن بالغ سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه أبناء الإمارات في ايطاليا، متوجها بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهما لرياضة الآباء والأجداد، بما أثمر عن اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل والبطولات الدولية.

وأثنى العظب على الأداء المميز الذي قدمه فرسان وأبطال الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة، بما قاد إلى حصد المركز الأول واحتكار الألقاب في مختلف منافسات المونديال، مثمناً جهود كل من ساهم في نجاح المشاركة الإماراتية ورفع علم الدولة عالياً على منصة التتويج في المحفل العالمي.

وأهدى فرسان الإمارات الإنجاز الكبير إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة، وقال البطل راشد الكتبي إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تحقق باسم الإمارات، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم ورعاية سموه لمشاركة فرسان الإمارات في مختلف المحافل والبطولات.

وقال الكتبي إن سعادته مضاعفة بعد التتويج لأول مرة في بطولة عالمية، في ظل المنافسة القوية التي شهدها السباق في مختلف المراحل، مؤكداً أن الإنجاز العالمي بمثابة حافز كبير لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن روح الفريق الواحد بين الفرسان المشاركين من أسرار النجاح التي قادت إلى تحقيق الإنجاز العالمي.

وأكد المدرب محمد السبوسي أن الإنجاز العالمي تحقق بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات في مختلف المحافل العالمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يضعهم أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة مشوار الريادة والتميز في أكبر البطولات وأهم الاستحقاقات العالمية.

وأشاد السبوسي بأداء الفارس البطل راشد الكتبي في السباق رغم المنافسة القوية من نخبة الفرسان، حيث استطاع أن يكسب التحدي، بعد أن خاض فترة إعداد مثالية استعداداً للبطولة، وثمن جهود جميع فرسان الإمارات الذين شاركوا ونجحوا في إثبات حضورهم في المونديال مما قاد إلى إحراز المركز الأول على مستوى منافسات الفرق وسط منافسة عالمية قوية.

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