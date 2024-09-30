الشارقة والوحدة والبطائح يمثلون الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة

تشارك أندية الشارقة والوحدة والبطائح في البطولة العربية لكرة السلة“رجال” بنسختها الـ"36"، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، على ملعبه، وملعب برج العرب، خلال الفترة من الأول حتى 12 أكتوبر.

وبجانب أندية الإمارات، يشارك في البطولة 13 فريقا آخر هم الاتحاد السكندري“المستضيف”، وسموحة، وسبورتنج من مصر، والعربي والغرافة القطريين، وشعب حضرموت اليمني، والسيب العماني، وكاظمة والقادسية الكويتيتين، وبيروت والأنطوني اللبنانيين، وسلا المغربي، وترجي درارية الجزائري.

وكانت بعثة نادي الشارقة آخر الفرق الإماراتية الواصلة إلى مدينة الأسكندرية فجر اليوم.

ويفتتح نادي البطائح مشوار الأندية الإماراتية في البطولة، اذ يلتقي غدا بيروت اللبناني، ويليه لقاء الوحدة مع الاتحاد السكندري.

ويعد نادي الشارقة هو الفريق الإماراتي الوحيد الذي سبق له التتويج باللقب عام 2011 في النسخة 24 من المسابقة التي أقيمت في أبوظبي.

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