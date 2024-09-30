الشارقة والوحدة والبطائح يمثلون الإمارات في البطولة العربية لكرة السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك أندية الشارقة والوحدة والبطائح في البطولة العربية لكرة السلة“رجال” بنسختها الـ"36"، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، على ملعبه، وملعب برج العرب، خلال الفترة من الأول حتى 12 أكتوبر.
وبجانب أندية الإمارات، يشارك في البطولة 13 فريقا آخر هم الاتحاد السكندري“المستضيف”، وسموحة، وسبورتنج من مصر، والعربي والغرافة القطريين، وشعب حضرموت اليمني، والسيب العماني، وكاظمة والقادسية الكويتيتين، وبيروت والأنطوني اللبنانيين، وسلا المغربي، وترجي درارية الجزائري.
وكانت بعثة نادي الشارقة آخر الفرق الإماراتية الواصلة إلى مدينة الأسكندرية فجر اليوم.
ويفتتح نادي البطائح مشوار الأندية الإماراتية في البطولة، اذ يلتقي غدا بيروت اللبناني، ويليه لقاء الوحدة مع الاتحاد السكندري.
ويعد نادي الشارقة هو الفريق الإماراتي الوحيد الذي سبق له التتويج باللقب عام 2011 في النسخة 24 من المسابقة التي أقيمت في أبوظبي.
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