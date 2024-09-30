مركز دبي للأمن الإلكتروني يعزز ريادته العالمية خلال ملتقى ويلتون بارك

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني مشاركته في الملتقى العالمي لتعزيز الكفاءات السيبرانية الذي أقيم في "ويلتون بارك" بالمملكة المتحدة ، بحضور ممثلين من 13 دولة، منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، كندا، اليابان، إلى جانب منظمات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الملتقى سبل تعزيز الكفاءات السيبرانية العالمية وتطوير معايير مهنية جديدة للتصدي للتحديات المتزايدة في قطاع الأمن السيبراني وأفضل السبل لتطوير القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني ورفع مستوى المهارات المهنية.

وجاء الملتقى انسجاماً مع مقترحات قدمها مركز دبي للأمن الإلكتروني في المنتدى الاقتصادي العالمي، داعياً إلى توحيد التراخيص السيبرانية على مستوى العالم.

شارك مركز دبي للأمن الإلكتروني بكلمتين رئيسيتين أبرزتا نموذج دبي الرائد في تعزيز الكفاءات السيبرانية والمواهب القادرة على حماية الأمن الرقمي والبنية التحتية كما عرض المركز مقترحاً لنظام عالمي موحد للتراخيص السيبرانية يهدف إلى تحسين التنسيق العالمي في هذا المجال.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، رئيس الأمن السيبراني لإمارة دبي إن مشاركتنا في الملتقى تعزز مكانة دبي كقائد عالمي في التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتؤكد التزام الإمارة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومنافس على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في المركز، إن الجهود مستمرة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات السيبرانية، وتطوير القدرات الدفاعية الرقمية لإمارة دبي بالشراكة مع كفاءات وطنية وعالمية.

ومواصلةً لدور دبي الريادي، يعزز مركز دبي للأمن الإلكتروني حضوره الدولي، مشدداً على أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم لدعم البيئة الرقمية الآمنة والمساهمة في التنمية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز