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ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى قطر

9/30/2024 9:21:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعدداً من المسؤولين القطريين.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للتعاون المشترك في المجالات المختلفة.

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