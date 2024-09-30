ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعدداً من المسؤولين القطريين.
وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للتعاون المشترك في المجالات المختلفة.
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