معهد BIBF يقيم أسبوعاً تعريفياً لطلبة برامج البكالوريوس

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence )
المنامة - 29 سبتمبر 2024: نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) أسبوعاً تعريفياً على مدار يومين للترحيب بطلبة برامج البكالوريوس الجدد وإعدادهم لرحلتهم الأكاديمية.
وتم تقديم فعاليات متنوعة في اليوم الأول للطلبة لمساعدتهم على التواصل الفعال والتعرف على مرافق المعهد المختلفة. وتضمنت ورشة لاستكشاف أنماط شخصياتهم وتعلم مهارات العمل الجماعي الفعّالة. وهدفت هذه التجربة إلى تعزيز تجربتهم الجامعية وتزويدهم بمهارات قيمة لتطوير مستقبلهم المهني، بما في ذلك نموهم الشخصي.
وركز اليوم الثاني على أهم الإجراءات الجامعية الأساسية، حيث قدمت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس المركز الأكاديمي في معهد BIBF، كلمة افتتاحية سلطت فيها الضوء على أهمية فهم سياسات الجامعة وإرشاداتها. كما قدم فريق المركز الأكاديمي عرضاً تقديمياً شاملاً لمساعدة الطلاب على التكيّف مع بيئتهم الجامعية الجديدة.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني كلمة تشجيعية ألقاها السيد عدنان الأمير، خريج جامعة بانغور ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في بنك البحرين والكويت، حيث شارك الحضور تجربته وقدم لهم نصائح قيّمة لتحقيق النجاح المهني.
وخلال الفعالية تم الإعلان عن توفير فرصة التدريب العملي في بنك البحرين والكويت للطلبة الثلاث الأوائل في السنة التمهيدية، وهي بادرة مميزة من البنك لتحفيز الطلاب على التميّز والتفوق الدراسي وتأهيلهم لسوق العمل في سن مبكر.
كما قدمت السيدة زين الحمد، خريجة جامعة بانغور وأخصائي تحويل الأموال في بنك البحرين الوطني، كلمة ملهمة للطلاب لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية. بالإضافة إلى تقديم جوائز قيّمة للطلاب من قبل بنك إلى.
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