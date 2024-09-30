"مدارس الحياة" تبرز جماليات اللهجة الإماراتية وتكشف أسرار الخط العربي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 سبتمبر 2024:
برنامج غني بالإبداع والمعرفة، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لجميع أفراد المجتمع، من خلال مشروعها "مدارس الحياة" الذي يشهد عبر أنديته المبتكرة تنظيم 31 ورشة عمل تفاعلية وجلسة إبداعية تعرض روائع الخط العربي، وتتيح لرواد مكتبات دبي العامة في أكتوبر المقبل، فرصة استكشاف جماليات اللهجة الإماراتية وأسرار الألوان، والتعرف على العلاقة بين الفن والسرد القصصي، إلى جانب تدريبهم على قواعد الإتيكيت الأساسية وتقنيات التصوير وأساليب التصميم المستدام، وغيرها، ما يساهم في اكتسابهم خبرات ومهارات جديدة تعزز قدراتهم وتمكنهم من صقل مواهبهم في مختلف المجالات.
وضمن أنشطة "نادي الخط" تستضيف مكتبة الطوار العامة الخطاط عبدالرزاق المحمود الذي سيقدم ورشة "الخط الديواني الجلي"، التي تتيح لرواد المكتبة التعرف على تاريخ هذا الخط وأدواته التقليدية، وسيشرف غالب حويلا على ورشة "تجارب حرة بفن الخط" وفيها يبرز إمكانيات الخط العربي الفنية، وفي الوقت ذاته سيتولى خبراء "ذا جام جار" تدريب زوار المكتبة على فن الطباعة من خلال ورشة "تصميم مطبوعات بالأختام"، وسيمنح مصعب الدوري المشاركين في ورشة "الزخرفة والتذهيب" نظرة شاملة حول كيفية تطور هذا الفن عبر الزمن وأبرز تقنياته.
أما زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم فسيكونون على موعد مع الخطاط محمد التميمي الذي سيمنحهم فرصة التعرف على خط الرقعة وجوانبه الإبداعية المختلفة، وضمن ندوة "جماليات الحرف العربي لغة ورسماً" التي ستقام في مكتبة حتا العامة، سيركز الخطاط زيد الأعظمي على تطور الخط العربي وأهميته التاريخية، وستقدم الفنانة عزة القبيسي لرواد مكتبة الراشدية العامة الصغار ورشة "صمم سترتك الشتوية"، كما ستمكن القبيسي أعضاء مكتبة الصفا للفنون والتصميم من مشاركتها شغف العمل في المساحة الخارجية للمكتبة على تصميم وإنشاء عمل تركيبي فني جديد، يجمع بين عناصر النخيل والخطوط العربية الجميلة.
وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات "نادي السينما والتصوير" والتي ستتضمن ورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي" وفيها ستمكن علا اللوز المشاركين من التعرف على أساسيات التصوير وإعداد الكاميرات وتقنياتها المختلفة، وستطل ندى عجان على زوار المكتبة عبر ورشتي "إنتاج الأفلام" و"كتابة النص السينمائي" وفيهما ستركز على عمليات وفنون إنتاج الأفلام والعناصر الأساسية في تحرير المشاهد وكذلك أساليب بناء النص والحوار وتطوير الشخصيات وغيرها.
في المقابل، سيتضمن "نادي الصحة والتغذية" سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى قطان، والدكتورة ثريا التميمي، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتركزان فيها على طرق صنع المخللات وكيفية إعداد حقيبة غذائية صحية ومتوازنة، بينما يشرف محمد المكي على الورشة التفاعلية "إتقان مايكروسوفت إكسل وإدارة البيانات" التي ستقام في مكتبة المنخول العامة ضمن فعاليات "نادي المهن"، ما يساهم في تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم المهنية.
وسيقدم "نادي التنمية الأسرية" باقة من الأنشطة لزوار مكتبة حتا العامة الذين سيكونون على موعد مع ورشة "صمم قطع زينتك المستدامة" وفيها تكشف نور خوري عن أساليب تصميم ديكور يجمع بين الأناقة والاستدامة، في حين ستضيء نيز عبد القادر في ورشة "تجاوز التحديات الأسرية" على مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة التي تساهم في حل المشكلات الأسرية وتوطد العلاقات بين أفرادها. وستشمل أنشطة النادي أيضاً عقد ورشة "آداب السلوك: أساسيات الإتيكيت لليافعين" في مكتبة المنخول العامة، وخلالها ستقوم دعاء فرحات بتدريب الأطفال على قواعد الإتيكيت الأساسية.
وفي أكتوبر المقبل، ستفتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم أبوابها أمام رواد "نادي الكتاب" الصغار للمشاركة في جلستي "مستكشفو القصص: البحث عن أعماق الصفحات"، حيث ستتولى دوجة بن فرج ونوال شاوي تعليم الأطفال على كيفية قراءة النصوص بعمق وتحليلها لاكتشاف أبعادها المختلفة، بينما تشرف منشورات غاف على جلسة "قصص مستوحاة من الفن" التي ستتيح للمشاركين فرصة استكشاف جماليات الفن والسرد القصصي. وضمن أنشطة "نادي الفن" سيتولى الفنان مجدي كفراوي تقديم ورشتي "الفن الأحادي اللون" و"الطبيعة.. ألوان متعددة"، وفيهما سيقدم لزوار المكتبة تجارب فنية فريدة، وسيشرف خبراء استوديو "ميداف" الإبداعي على مجموعة ورش فنية متنوعة سيدربون فيها المشاركين على طرق الرسم على الأواني الفخارية وكذلك القماش على اختلافها، كما سيتولى خبراء "معهد اللهجة" تعريف زوار مكتبة الطوار العامة على الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، وكيفية بناء الجمل باستخدام اللهجة الإماراتية، وذلك من خلال ورشتي "كيف أتكلم إماراتي" و"قواعد اللهجة الإماراتية".
MENAFN30092024002987014458ID1108729617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.