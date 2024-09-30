شركة "شيفت" لتأجير السيارات توسع شبكتها وتعزز حضورها في السوق الإماراتي

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2024 – أعلنت شركة "شيفت" SHIFT الرائدة في حلول تأجير السيارات وإدارة الأساطيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل ضمن مجموعة عبدالواحد الرستماني، عن توسيع شبكتها من خلال إطلاق فرعين جديدين في سيتي سنتر معيصم بدبي وفي الوحدة مول بأبوظبي.
ويُعزز هذا التوسع الاستراتيجي من مكانة SHIFT في السوق، ويعكس التزامها الثابت بتوفير خدمات تنقل استثنائية تُلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم، ما يضمن تجربة لا تُضاهى في كل مرة.
ومع افتتاح هذه الفروع الجديدة، تصل فروع SHIFT إلى 14 فرعاً في جميع أنحاء الدولة، وتدير الشركة الآن أسطولاً يتجاوز 12,000 مركبة. ويعكس هذا التوسع الاستراتيجي استجابةً دقيقة للطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات الموثوقة والعالية الجودة في الإمارات، ويعزز من مكانة SHIFT كشركة رائدة في هذا المجال الديناميكي.
ولا يعد هذا التوسع مجرد خطوة نحو التطور والنمو، بل هو تأكيد على التزام SHIFT بتلبية احتياجات السوق المتنامية، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.
وتواصل شركة SHIFT التفوق في مجال رضا العملاء، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال التقييمات المتميزة التي تحصل عليها على Google. وبمتوسط تصنيف يبلغ 4.6 من 5، وهو أعلى بكثير من المتوسط الذي يبلغ 3.74 للشركات في هذا المجال، يأتي أداء SHIFT القوي كدليل على سمعتها الممتازة وخدمتها الاستثنائية وأسطولها الحديث ومكانتها الرائدة في المجال.
ومن المقرر أن يسهم الفرع الجديد في الوحدة مول، إلى جانب الفروع الأخرى في أبوظبي، في تعزيز التواصل داخل مجتمع العاصمة. وتبرز خدمات SHIFT التي تركز على العملاء التزامها بأعلى معايير الصناعة من خلال تقديم دعم شخصي، وخدمات حجز سلسة، ومساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يعكس حرصها على تلبية احتياجات عملائها بشكل استثنائي.
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