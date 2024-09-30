منتخبنا للشاطئية يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا في بطولة نيوم الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة النسخة الثالثة لبطولة كأس“نيوم” الدولية لكرة القدم الشاطئية، اليوم عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السعودية وألمانيا وإنجلترا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.
وتٌقام البطولة في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.
وكان منتخبنا قد حصد برونزية النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في شهر أكتوبر 2023، بعدما فاز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعدها خسر أمام منتخب البرازيل بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب تركيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتغلب على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام المنافسات.
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