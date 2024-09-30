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منتخبنا للشاطئية يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا في بطولة نيوم الدولية

9/30/2024 9:09:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة النسخة الثالثة لبطولة كأس“نيوم” الدولية لكرة القدم الشاطئية، اليوم عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السعودية وألمانيا وإنجلترا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.

وتٌقام البطولة في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وكان منتخبنا قد حصد برونزية النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في شهر أكتوبر 2023، بعدما فاز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعدها خسر أمام منتخب البرازيل بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب تركيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتغلب على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام المنافسات.

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