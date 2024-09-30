الفارس سالم ملهوف .. 3 ميداليات عالمية في سباقات القدرة

حقق الفارس سالم حمد سعيد ملهوف إنجازاً كبيراً في القدرة بحصوله على الذهبية ضمن منافسات الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم أمس بإيطاليا.

وتعد الذهبية التي حققها ملهوف الفائز بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع "ضمن فئة "الرياضي الإماراتي"، مطلع العام الحالي هي الثالثة له في المسابقات العالمية للقدرة خلال 3 سنوات، بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 - 2022، وفضية نسخة 2022 التي أقيمت في بوذيب بأبوظبي 2023.

وشارك الفارس سالم حمد سعيد ملهوف ضمن الفريق الإماراتي في منافسات بطولة العالم أمس إلى جانب الفرسان راشد سعيد ملهوف الكتبي، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة.

وأكد الفارس سالم ملهوف أن فوز دولة الإمارات بلقب بطولة العالم للقدرة لفئة الخيول الصغيرة في إيطاليا يمثل دافعاً قوياً لخوض المنافسات الدولية المقبلة بطموحات كبيرة تعزز فرص الدولة في تجسيد ريادتها العالمية في رياضة الفروسية.

وأوضح أن المنافسة كانت صعبة نظراً لوجود عدد كبير من الفرسان الراغبين في الفوز باللقب العالمي، مشددا على الجهود الكبيرة التي بذلت من اسطبلات "إم 7" والمدرب محمد السبوسي في الإعداد للمشاركة في البطولة.