الغاليريا جزيرة الماريه يرسم مشهد متنوع وفريد للقهوة في يومها العالمي

(MENAFN
- mslgroup) يدعو الغاليريا جزيرة الماريه، الوجهة الرائدة للتسوق والحياة العصرية في أبوظبي، ضيوفه الكرام للاستمتاع بالعروض المُميزة، وتجربة القهوة المميزة المتخصصة في قلب جزيرة الماريه، بالعاصمة أبوظبي، وذلك خلال اليوم العالمي للقهوة الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر من كل عام. يُعد الغاليريا أكثر من مجرد مركز تجاري فاخر، إنه الوجهة المثالية لعشاق القهوة وجنتهم الغنية بالنكهات والعلامات التجارية المتخصصة التي لا مثيل لها. وسواء كنت تبحث عن كوب من القهوة السريعة أو تجربة جلسة فاخرة مع فنجان من القهوة المُميزة فائقة المذاق، فإن الغاليريا هو المكان المثالي الذي يفتخر باحتضان مجموعة كاملة ومميزة تتضمن أكثر من 20 مقهى يلبي جميع الفئات والأذواق.
القهوة المتخصصة
يرسم مقهى "% أرابيكا"، مشهد رائع للقهوة الفاخرة في الغاليريا. فكل كوب من القهوة هنا هو رائعة فنية متفردة بذاتها، إذ أن عملية إعداده البسيطة والأنيقة هي عملاً فنياً مسرحياً ممتعاً كبطولة فردية لفنانة الباريستا التي تنطق بالخبرة والاحتراف، مع متعة الإحساس بهواء المقهى الغني برائحة حبوب البن المطحونة حديثاً. هنا، تشعر بأن كل رشفة هي توازن مثالي بين النكهات الغنية والملمس الناعم لقهوة تم اختيارها بعناية لعشاقها الحقيقيين.
كما أن مقهى "باشا كوفي" وهو الإضافة الجديدة لمشهد القهوة العبقري النابض بالحياة في الغاليريا، بأبوظبي. ومع أصوله التاريخية العريقة في مراكش بالمغرب، والتي يعود تاريخها إلى عام 1910، يمثل "باشا كوفي" المعنى الحقيقي للفخامة، خصوصاً مع مجموعة فاخرة تتضمن أكثر من 300 مزيج من قهوة الــــ "أرابيكا" الفاخرة. يعيش زوار "باشا كوفي" تجربة مُفعمة بالتراث لا مثيل لها، تجذبهم هنا أفضل تشكيلات القهوة النوعية في أجواء عنوانها الفخامة والرقي. يمكنهم أيضاً الارتقاء بطقوس تناول القهوة من خلال الإكسسوارات الفنية الرائعة، التي تعد الهدية المثالية لعشاق القهوة المُميزين.
تاريخ من التقاليد العريقة
تعود بدايات "سميرة معتوق"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إلى عام 1949 حيث تأسست في مدينة بيروت، بالجمهورية اللبنانية. وتشتهر بخياراتها الغنية المميزة من خلطات القهوة العربية، حيث تجمع علامتها التجارية ما بين التقاليد الإماراتية الأصيلة وثقافة القهوة العالمية، مما يخلق مزيجاً فريداً بين الأصالة والمُعاصرة، وبين التراث والحداثة مما يجذب عشاق القهوة إلى مساحتها التفاعلية في الغاليريا بجزيرة الماريه. إنها نقطة اللقاء بين الماضي والمستقبل، حيث تمتزج الثقافة العريقة بسلاسة مع ثقافة القهوة الحديثة.
الخيارات العالمية
أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الأسماء والعلامات التجارية العالمية المألوفة، فإن "كافيه نيرو" يبرز بقهوته بأسمائها الغربية المميزة، من مشروب "الكافيه لاتيه" الكلاسيكي، إلى "الإسبريسو" الشهير. كما أن عشاق الحداثة، سيتجهون بلا شك إلى "IYKYK - If You Know You Know"، الذي يصنع ببهجته أجواءً منعشة مع مجموعة من مشروبات القهوة العصرية الجديدة. فيما يطرح درافت كوفي، "Draft Coffee"، خياراته الفريدة من نوعها للقهوة الباردة والخلطات الخاصة المميزة، التي تلبي رغبات أولئك الذين يحبون البدائل المنعشة للقهوة، والتي يمكن التقاط الصور التذكارية لها، ومشاركتها على "إنستغرام"، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
الحلويات اللذيذة
يمكن لعشاق الحلويات أيضاً الاستمتاع بقهوتهم المفضلة مع مجموعة رائعة من الأصناف اللذيذة في مقهى ليتو كافيه،"L'ETO"، المعروف بتشكيلة حلوياته المتنوعة الجذابة، أو مخبز ماغنوليا بيكري، "Magnolia"، الشهير، حيث تضيف الحلويات والمعجنات والمشروبات بنكهة الشوكولاتة المصنوعة ببراعة مستوى استثنائي من الفخامة إلى تجربة القهوة التي يقدمها.
أكثر من مجرد قهوة
تتميز المقاهي في الغاليريا جزيرة الماريه بالأجواء الرائعة مثلما تشتهر بالقهوة الرائعة. وسواء كان الأمر يتعلق بجماليات مقهى فوريفر روز، "Forever Rose"، الأنيق أو العلامة التجارية المحلية، المعروفة، شوت سبيشيالتي كافيه، "Shot Specialty Café"، فإن جزيرة الماريه هي الوجهة المثالية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قهوة راقية ومُتقنة الصنع في أجواء حديثة وأنيقة، فالغاليريا جزيرة الماريه ليس مجرد وجهة تسوق، بل هو الوجهة النهائية المؤكدة لعشاق القهوة في أبوظبي، حيث يقدم لهم مستوى لا يُضاهى من خلطات القهوة النادرة، ومشروباتها المميزة، ومجموعة متنوعة من علامات القهوة المتخصصة التي تتجاوز تجربة المقاهي التقليدية.
يمكنكم زيارة الغاليريا والاستمتاع بالتجارب الغامرة بثقافة القهوة النابضة بالحياة، والتي تجعل من الغاليريا في جزيرة المارية وجهة لا بد من زيارتها لعشاق القهوة في أبوظبي خلال اليوم العالمي للقهوة.
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