دعوة عشاق البلوكتشين: Bybit تطلق برنامج BUIDL للتدريب المهني لتعزيز المواهب الناشئة في مجال العملات المشفرة

(MENAFN
- PRNewsWire) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعززBybit ، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، التزامها بتنمية الجيل القادم من المواهب مع إطلاق برنامج BUIDL للتدريب المهني. تهدف أيضًا إلى إثارة التنوع والإبداع في مبادراتها التسويقية، من خلال دعوة المسوقين الطموحين الذين يتطلعون إلى بناء مهنة في مجال العملات المشفرة.
مع وجود ثلاثة أماكن متاحة فقط، ينطوي البرنامج المرموق على فرص حصرية لاستكشاف وبناء وتنفيذ تنشيط تسويق العملات المشفرة على مدار رحلة تمتد من 3 إلى 6 أشهر. من خلال التعلم من المحترفين، يمكن للمرشحين الناجحين توقع تحقيق تطوير شامل للمهارات المهنية ومعرفة الصناعة في بيئة واقعية بحلول نهاية البرنامج.
أبرز نقاط البرنامج:
• اكسب أثناء التعلم: يحصل المشاركون على راتب شهري مقابل مساهماتهم.
• عيون على الجائزة: سيتم تقييم المرشحين بناء على أدائهم وتسليمهم المشاريع للتنافس على الجائزة الكبرى البالغة 6000 دولار أمريكي.
• الخبرة العملية: سيحصل المتدربون على خبرة لا تقدر بثمن في حل المشكلات وإدارة المشاريع والتعاون مع المسوقين المتمرسين وفرق المشاريع المتنوعة في بيئة سريعة الوتيرة.
قالت جون هان، مديرة المبيعات والتسويق في Bybit: "تسير Bybit على نفس النهج عندما يتعلق الأمر بتعزيز المواهب. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الناس هو أمر إيجابي صافٍ ل Bybit وللمجتمع ككل. سوف يأتي الإنجاز الرئيسي التالي في تكنولوجيا البلوكتشين من المواهب الشابة ذات الأفكار الجريئة، ونحن نريد أن نكون قوة للخير في الابتكار وإرساء الأساس لنمو الصناعة على المدى الطويل".
وأضافت: "يتمثل هدفنا من خلال برنامج BUIDL للتدريب المهني في تزويد الجيل القادم من مسوقي العملات المشفرة والبلوكتشين بالمعرفة والتعرف والإرشاد اللازمين للنجاح في هذه الصناعة الديناميكية. نحن نتطلع إلى مقابلة متدربينا وشهادة كيف سيؤثرون على مستقبل تسويق البلوكتشين".
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