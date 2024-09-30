مركز "إرثنا"، عضو مؤسسة قطر، يطلق أسبوع قطر للاستدامة 2024، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين

(MENAFN
- Teneo) الدوحة، قطر ، 29 سبتمبر2024: أطلق "إرثنا: مركز لمستقبل مستدام"، عضو مؤسسة قطر، رسميًا النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة 2024 بالشراكة مع وزارة البيئة و التغير المناخي، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وذلك في سياق تضافر جهود الجهات الحكومية مع المؤسسات الخاصة والشركات والمجتمع المدني بهدف تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات المميّزة التي تروم تعزيز مستقبل مستدام للجميع.
وتشهد نسخة هذا العام من الحملة الوطنية السنوية، التي تنظم بمساندة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والمجتمعيين والإعلاميين، أسبوعًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة المتعلقة بالاستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وقد انطلقت النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة 2024 في 28 سبتمبر 2024، على أن تستمر إلى غاية 5 أكتوبر. وستستند نسخة هذا العام على ما تم إحرازه من نجاحات كبيرة في السنوات الماضية، إذْ ستنظم مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات المصممة خصيصًا لاستقطاب كافة شرائح المجتمع.
يتضمن أسبوع قطر للاستدامة 2024 النسخة الرابعة من حوار قطر الوطني حول تغير المناخ، المقرر عقدها يومي 1 و2 أكتوبر. ويوفر هذا الحوار منصةً للنقاشات المفتوحة حيث سيستكشف المشاركون الابتكارات والفرص الحديثة ذات الصلة بمواجهة تحديات المناخ.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2024، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز "إرثنا": "نحن نعلم أن الازدهار الاقتصادي المستقبلي والرفاه الاجتماعي مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالتزامنا بالاستدامة. وندرك أهمية أن نعمل على تشجيع الجهود المشتركة لزيادة الوعي وتحفيز العمل لمواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة في مجال الاستدامة، لتحقيق أهدافنا البيئية وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وترتكز مهمة أسبوع قطر للاستدامة على تحقيق هذه الأهداف الطموحة".
بالإضافة إلى وزارة البيئة والتغير المناخي، حضر المؤتمر الصحفي شركاء أسبوع قطر لاستدامة 2024 الاستراتيجيون، بما في ذلك وزارة الرياضة والشباب، وزارة البلدية وبرنامج "ترشيد" التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"ومتاحف قطر، وشركة مشيرب العقارية، والمجلس الثقافي البريطاني، وشركة "سنونو"، وشركة "شاطئ البحر" لإعادة التدوير والاستدامة، والدوحة "فستيفال سيتي"، والميرة، ومجموعة "اللولو هايبر ماركت، وشركة "الأولية"، ومايكروسوفت و أجريكو قطر، بين شركاء آخرين.
وتشمل قائمة شركاء المجتمع لهذا العام شركة "كيو"، و"ديب" قطر، وإنبات القابضة، و"بلانيد" و"شورت باي شورتس" و"ساستينيال إل إل سي" وbigbmeetup، ومنتجع زلال، و"إيكويساستين"، و"كينجدوم كونسلت"، إضافة إلى برومو فيجون شريك الهدايا وشركاء الإعلام، "مرحبا قطر" و"آي لاف قطر".
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