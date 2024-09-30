بلدية دبي تعلن عن إعتماد الدفعة الأولى المتأهلة لدبلوم إدارة الصحة والسلامة المهنية لعام 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 سبتمبر 2024: أعلنت بلدية دبي، خلال مشاركتها في اليوم الثالث من فعاليات معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، عن إعتماد الدفعة الأولى المتأهلة من المحور الأول من موظفيها للحصول على دبلوم إدارة الصحة والسلامة المهنية، حيث تم إعداد والإشراف على المحاور التدريبية من قبل الكادر الداخلي في بلدية دبي لتعزيز عملية النقل المعرفي التخصصي من ذوي الخبرة للفئة المرشحة، في خطوة تعكس التزام بلدية دبي بتعزيز مهارات الموظفين في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتمكينهم من تطبيق أعلى معايير الوقاية وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
ويمتد دبلوم إدارة الصحة والسلامة المهنية لمدة سنتين، ويهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في مجالات متعددة مثل تقييم السلامة على أساس السلوك، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وتطوير أنظمة المراقبة الاستباقية والتفاعلية وغيرها من مفاهيم وأساسيات الصحة والسلامة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود بلدية دبي لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها بما يتماشى مع أرقى المعايير المهنية، حيث تم تخصيص الدفعة الأولى لموظفي البلدية، بينما سيتاح الدبلوم للموظفين من مختلف الجهات في دفعات لاحقة.
MENAFN30092024004056016208ID1108729512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.