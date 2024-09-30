دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تختتم مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 سبتمبر 2024،
اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، الذي أُقيم بين 24 و26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الشباب يستطيع". وهدف المعرض إلى تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع، وتنمية المهارات والتواصل ودعم سوق العمل المتطوّر في دولة الإمارات، إضافةً إلى تعزيز مستهدفات التوطين.
وشاركت الدائرة كداعم حكومي رسمي للمعرض تحت شعار "هنا البداية"، الذي خدم توجهات الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي وخصوصاً مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، الذي استهدف ضمن خططه الاستراتيجية الطلاب على مقاعد الدراسة منذ الصف التاسع فما فوق، وذلك من خلال توفير ورش توعوية تدعم المهارات والقدرات، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد والتوجيه ودورات التطور الوظيفي التدريب المهني.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "شكل المعرض منصة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل بين الشباب الإماراتي الباحث عن عمل والقطاعين العام والخاص، ووفر عبر أجندته والمبادرات والبرامج التي استعرضتها الجهات المشاركة، فرصاً معرفية جديدة لتمكين المواهب الإماراتية ودعمها في تطوير مهاراتها ومعارفها، وتوسيع حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل".
وأضاف سعادة الفلاسي: "أبرز ما ميّزَ هذه النسخة من المعرض، هو تسليطها الضوء على الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، ومدى أهمية تطوير المهارات المستقبلية بالتركيز على الذكاء الاصطناعي الذي بات يدخل في جميع القطاعات والمجالات، وبالتالي من المهم للطلاب أو الخريجين الجُدد أو حتى الموظفين الباحثين عن فرصٍ للتطور، أن يُنَمْوا مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم الرقمية، وبالأخصّ الذكاء الاصطناعي ومجالاته، ليُسهموا بشكلٍ أكبر في دعم الخطط المستقبلية لدولة الإمارات".
وزار المنصة خلال آخر أيام المعرض سعادة الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي؛ وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي؛ وسعادة عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي و المدير العام لدى "دي بي ورلد" – دول مجلس التعاون الخليجي.
منصة حكومة دبي
ونظَّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مشاركة الجهات الحكومية في الإمارة ضمن منصة حكومة دبي، التي صممتها الدائرة لتضم 21 جهة ودائرة، وتغطي 188 تخصصاً، بما فيها تقنية المعلومات والاستراتيجية والتسويق والشؤون القانونية والموارد البشرية. وأتاحت المنصة لتلك الجهات استعراض مبادراتها وبرامجها المبتكرة والرائدة، إضافةً إلى الفرص المتاحة للشباب الإماراتي في تخصّصات علمية وعملية متعددة ومطلوبة لتلبية حاجات سوق العمل الإماراتي، وبما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها.
ويسلّط معرض الإمارات للوظائف "رؤية" في كل عام الضوء على مجموعة من فرص العمل، إضافةً إلى البرامج والمبادرات التي تدعم وتساعد المواطنين الباحثين عن عمل من إيجاد الفرص المناسبة لمواهبهم وتخصصاتهم الأكاديمية والعلمية والعملية، مستفيدين من المشاركة الواسعة التي يحظى بها المعرض سنوياً والتي تزيد عن 100 جهة عارضة من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، مع أجندة متنوعة وحافلة تشمل حوارات ملهمة، وعروضٍ مباشرة، وورش عمل تطويرية يقدمها خبراء من مؤسسات رائدة.
MENAFN30092024003685011158ID1108729503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.