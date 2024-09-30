لبنان: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة عين الدلب بجنوب لبنان ارتفع إلى 45 شخصا.
وقالت الوزارة إن عدد قتلى الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد ارتفع
إلى 45 شخصا، في وقت تكثّف فيه اسرائيل من غاراتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى ضاحية بيروت الجنوبية.
وأوضحت ارتفع عدد القتلى إلى 45 والجرحى إلى 70 في "تحديث لحصيلة الغارات الإسرائيلية أمس (الأحد) على عين الدلب".
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30092024000110011019ID1108729181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.