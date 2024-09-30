Monday, 30 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 شخصاً

9/30/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة عين الدلب بجنوب لبنان ارتفع إلى 45 شخصا.

وقالت الوزارة إن عدد قتلى الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد ارتفع
إلى 45 شخصا، في وقت تكثّف فيه اسرائيل من غاراتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضحت ارتفع عدد القتلى إلى 45 والجرحى إلى 70 في "تحديث لحصيلة الغارات الإسرائيلية أمس (الأحد) على عين الدلب".


وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30092024000110011019ID1108729181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث