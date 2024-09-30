لبنان: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 شخصاً



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة عين الدلب بجنوب لبنان ارتفع إلى 45 شخصا.

وقالت الوزارة إن عدد قتلى الغارة الاسرائيلية التي استهدفت شرق صيدا في جنوب لبنان الأحد ارتفع

إلى 45 شخصا، في وقت تكثّف فيه اسرائيل من غاراتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضحت ارتفع عدد القتلى إلى 45 والجرحى إلى 70 في "تحديث لحصيلة الغارات الإسرائيلية أمس (الأحد) على عين الدلب".





وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية تحدّثت عن غارة استهدفت مبنى في هذه المنطقة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز