10 ملايين متفرج يحضرون كأس العالم للأندية 2025 ومونديال 2026

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" أن كأس العالم للأندية 2025 ستكون فرصة مثالية لـ"التقارب بين الناس في مختلف دول العالم"، في ظل نسخة تاريخية يشارك فيها 32 فريقا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيس أن عدد الحضور الجماهيري المنتظر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ومونديال 2026، سيتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص في البلدان المستضيفة لهاتين البطولتين.

وتستضيف الولايات المتحدة المباريات الـ63 لأول بطولة لكأس العالم للأندية لكرة القدم بحُلتها الجديدة والتي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو 2025، إلى 13 يوليو 2025، على 12 ملعباً تم الإعلان عنهم هم ميتلايف (نيويورك)، ومرسيدس بنز (أتلانتا)، وبنك أوف أميركا (شارلوت)، وتي كيو إل (سينسيناتي)، وروز بول (لوس أنجلوس)، وهارد روك (ميامي)، وجيوديس بارك (ناشفيل)، و كامبينج وورلد (أورلاندو)، و إنتر آند كو (أورلاندو)، و لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)، و لومين (سياتل)، وأودي (واشنطن العاصمة).

وقال إنفانتينو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا، إن البطولة لن تكون أضخم حدث كروي يُنظم في الولايات المتحدة فحسب، بل ستمثّل أيضاً مناسبة توحّد خلالها كرة القدم العالم بأسره متجسداً في الأندية الممثلة للاتحادات القارية العالمية الستة التي تنافس للظفر بالكأس.

وأضاف " نحن نحتاج إلى الفعاليات التي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتقرّب بينهم، وسيحدث لنا ذلك خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية العام القادم، والتي سيشارك فيها أفضل 32 نادياً من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز