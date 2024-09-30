طيران الإمارات تمدد إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 8 أكتوبر

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد إلغاء جميع رحلاتها بين دبي وبيروت، حتى تاريخ 8 أكتوبر 2024. ولن يتم قبول المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية بيروت، للسفر من مطار المغادرة عبر رحلات العبور في دبي.

وتنصح الشركة جميع المسافرين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال مباشرة مع طيران الإمارات، في حال الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني. كما يُنصح المسافرون بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، عبر صفحة «إدارة الحجز»، على الموقع، لتلقّي آخر الإشعارات.

وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع في لبنان عن كثب، وتبقى على اتصال وثيق مع السلطات المحلية، لمتابعة أي تطورات جديدة.

وتعتذر الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، ولكنها تؤكد أن سلامة الطاقم والمسافرين، تبقى على رأس أولوياتها.

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