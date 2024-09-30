طيران الإمارات تمدد إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 8 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت طيران الإمارات عن تمديد إلغاء جميع رحلاتها بين دبي وبيروت، حتى تاريخ 8 أكتوبر 2024. ولن يتم قبول المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية بيروت، للسفر من مطار المغادرة عبر رحلات العبور في دبي.
وتنصح الشركة جميع المسافرين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال مباشرة مع طيران الإمارات، في حال الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني. كما يُنصح المسافرون بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، عبر صفحة «إدارة الحجز»، على الموقع، لتلقّي آخر الإشعارات.
وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع في لبنان عن كثب، وتبقى على اتصال وثيق مع السلطات المحلية، لمتابعة أي تطورات جديدة.
وتعتذر الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، ولكنها تؤكد أن سلامة الطاقم والمسافرين، تبقى على رأس أولوياتها.
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