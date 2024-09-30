الإفلاس يلاحق مصنعي الدهانات في أوروبا

MENAFN - Khaberni) خبرني- شركات الدهانات الأوروبية تطالب بإعادة النظر في تدابير مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الصين من مواد خام رئيسية.. ما السبب؟



وقال مستثمرو قطاع الدهانات في أوروبا إن هذه التدابير ستؤدي إلى إغلاق المصانع والمزيد من تآكل القاعدة الصناعية في المنطقة.

وبحسب "فايننشال تايمز"، يخشى منتجو الدهانات في الاتحاد الأوروبي أن تؤدي التعريفات الجمركية التي تصل إلى 39.7% على الصادرات الصينية من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) إلى إفلاس المنتجين الأصغر حجماً ودفع الشركات المصنعة الأكبر حجماً إلى تحويل الإنتاج خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تؤكد الدول الأعضاء بعد، الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضت في يوليو/ تموز.

وقال نيكولا دوغاردان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أوسيند، وهي شركة فرنسية عائلية لإنتاج الدهانات، "هذه مسألة بقاء لهذه الصناعات، وأن مثل هذه الضرائب المرتفعة في أوروبا، سيترتب عليها بعض حالات الإفلاس".

ونتيجة للتحقيق في مكافحة الإغراق الذي بدأ العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي تدابير مؤقتة، بما في ذلك الرسوم الجمركية بأثر رجعي، والتي يمكن تعديلها أو تأكيدها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتسلط التحقيقات الضوء على المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في حماية صناعاته من المنافسة الصينية دون إثارة التضخم وتوليد تكاليف أعلى لمنتجيه.

وقالت باولا سالاستي، المالكة من الجيل الرابع لشركة تكنوس الفنلندية للدهانات، إن قطاع الدهانات سيواجه تباطؤًا طويل الأمد إذا تضرر المستهلكون من أسعار أعلى، وإذا تم تحويل الإمدادات الصينية إلى مكان آخر، فإن نقص المواد الخام من شأنه أن يتسبب في انقطاع الإنتاج.

وأضافت: "إذا لم نتمكن من البيع بقدر ما كنا نتوقعه، فنحن بحاجة إلى خفض الوظائف".

وتابعت بقولها: إن الرسوم الجمركية تعني أن استثماراتها التالية من المرجح أن تذهب خارج كتلة الاتحاد.

وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق لفايننشال تايمز، لكنها أشارت إلى أن منتجي الدهانات لديهم حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم آرائهم قبل التصويت من قبل الدول الأعضاء.

وانتقد منتجو الدهانات الكبار أيضًا الرسوم الجمركية، وقال بيدرو سيريت سالفات، رئيس أفرع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بي بي جي، ثاني أكبر شركة دهانات في العالم، إنها "ستكون لها تأثير سلبي على القدرة التنافسية" لمصنعيها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الرسوم كانت "غير متناسبة" وأن تطبيقها بأثر رجعي "غير مقبول".

وقال منتجو الدهانات إن الرسوم الجمركية ستكون مقبولة إذا تم تطبيقها تدريجيا إلى جانب زيادة الدعم لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم المحلي.

ومع ذلك، تضرر منتجو ثاني أكسيد التيتانيوم الغربيون بشدة من المنافسة الصينية.

ووفقا لـ TZMI، وهي شركة تقدم معلومات عن الصناعة، فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية للصين من 1.4 مليون طن في عام 2008 إلى ما يقدر بنحو 6.1 مليون طن هذا العام، مما رفع حصتها بالنسبة للاستهلاك العالمي من 29% إلى 83%.

ووفقا لتقديرات ائتلاف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، الذي قدم الشكوى التي أدت إلى تحقيق مكافحة الإغراق، فقد تم إغلاق ما يقرب من 1.1 مليون طن من الإنتاج غير الصيني منذ عام 2007، بما في ذلك خمسة مصانع في الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ترونوكس، وهي شركة منتجة لثاني أكسيد التيتانيوم والتي قادت تحالف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، إن سوقها "نموذج مصغر لمشكلة الطاقة الفائضة الصينية" التي أثرت أيضًا على قطاعات مثل البطاريات والألواح الشمسية والصلب.

وأضافت أن الحد الأقصى لزيادة أسعار الدهانات الناتجة عن الرسوم الجمركية سيكون 5%، ورفض منتجو الدهانات هذا، قائلين إن التأثير قد يكون أعلى.

وأوضحت ترونوكس أن حماية صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم مهمة لصناعة الطيران الأوروبية لأنها حيوية لإنتاج معدن التيتانيوم المستخدم في الطائرات.

وقال بعض مصنعي الدهانات إنهم يتوقعون أن تمنح الرسوم الجمركية المملكة المتحدة مكاسب غير متوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن تعزز المنافسين الأتراك، مع استمرار قدرة الدولتين على الوصول إلى مواد خام صينية رخيصة.

لكن توم بويتل الرئيس التنفيذي لاتحاد الطلاء البريطاني قال إن أي ميزة تنافسية ناجمة عن انخفاض أسعار المدخلات ربما تتلاشى بسبب تكاليف التجارة الإضافية المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ترونوكس إنها تشعر بالقلق من أن المملكة المتحدة قد تغرق بالمواد الصينية مع سعي المصدرين إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن البرازيل والهند أطلقتا تحقيقات مكافحة الإغراق الخاصة بهما ضد شحنات ثاني أكسيد التيتانيوم من أكبر اقتصاد في آسيا.