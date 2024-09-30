النائب العام ووزيرة العمل يبحثان سبل تعزيز الرقابة وحماية حقوق العمال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، مع العمل إيناس العطاري، آليات تذليل العقبات التي تواجه عمليات الرقابة القانونية على المنشآت والظروف العمالية في فلسطين. حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة العمل، لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة في حماية حقوق العمال، والتأكد من امتثال المنشآت لأحكام القانون.

وأكد المستشار الخطيب خلال اللقاء التزام النيابة العامة بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تضمن الحفاظ على حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل تليق بالمواطنين الفلسطينيين، وشدد على أن التعاون في القضايا العمالية يشكل أولوية للنيابة العامة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع العمل، كما أكد استعداد النيابة التام لدعم وزارة العمل في جهودها المتعلقة بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت، وضمان التزامها بالقوانين والإجراءات التي تحمي حقوق العمال وتضمن لهم بيئة عمل آمنة ومنصفة.

من جهتها، عبرت العطاري عن تقديرها العميق للدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في التصدي للقضايا العمالية، مشيدة بالتعاون المشترك الذي يسهم في حل القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم، وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون لضمان حماية أكبر لحقوق العمال وتحسين ظروف العمل في فلسطين، بما يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها.