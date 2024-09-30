وول ستريت: قوات إسرائيلية دخلت أنفاق حزب الله استعدادا للغزو البري

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/ PNN- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت "غارات برية محدودة" في جنوب لبنان لجمع المعلومات الاستخبارية بهدف الشروع في توغل بري محتمل هذا الأسبوع.

ونقلت عن مصادر أن الغارات المحدودة شملت دخول أنفاق "لحزب الله"، مؤخرًا، كجزء من الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليص قدراتها على طول الحدود التي تفصل بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن توغلًا بريًا إسرائيليًا بات وشيكًا، وأن الغارات التي قام بها الجيش الإسرائيلي تأتي كجزء من التحضيرات للغزو البري الوشيك بحسب ما نقلت عن أمير أفيفي المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق الذي لا يزال يتلقى إحاطات من المؤسسات العسكرية.



وقال أفيفي: "قام الجيش الإسرائيلي بالكثير من الاستعدادات للتوغل البري، وبشكل عام، يتضمن هذا دائمًا عمليات خاصة".

وأشار إلى أن "حزب الله" يبدو ضعيفًا إلى الحد الذي يجعل المعضلة التي تواجهها إسرائيل تتلخص في مدى توغل إسرائيل في لبنان، مضيفًا "موعد انسحاب إسرائيل من لبنان وبأي شروط يظل غير واضح".



وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في تصريحات سابقة موجهة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان: "نحن نستعد لعملية مناورة، وهو ما يعني أن أحذيتكم العسكرية، أحذيتكم المناورة، ستدخل أراضي العدو".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "مسؤولين كبارًا في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي يضغطون من أجل بدء "غزو بري" للبنان، وذلك بعد استكمال الاستعدادات لذلك، وإثر اجتياح جوي استمر لأكثر من أسبوع.

وأبرزت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تفيد باستعداد إسرائيل لغزو بري للبنان، بعد أسبوع دامٍ نفّذت خلاله المقاتلات الإسرائيلية أوسع "اجتياح جوي" للبنان منذ حرب 2006، وصولًا إلى اغتيال الأمين العام "لحزب الله"، حسن نصرالله.

