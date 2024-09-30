استشهاد صحافية من غزة نشطت في فضح جرائم الاحتلال في الإعلام الأوروبي

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- نعت مؤسسات إعلامية فلسطينية الصحافية وفاء العديني، التي قضت في مجزرة إسرائيلية أدت إلى استشهاد زوجها وطفلتيهما، في غارة إسرائيلية على منزل عائلتها في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وذكرت أن الصحافية العديني عملت مديرة لوحدة الإعلام الخارجي في مؤسسة“الثريا” للإعلام، وكانت ضمن مؤسسة فريق“16 أكتوبر” الإعلامي الذي يكشف زيف رواية الاحتلال باللغة الإنكليزية.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي، الصحافية العديني، وادان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين، وحمله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه "الجريمة النَّكراء"، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم بـ“ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين”.

وقال إنه باستشهاد الصحافية وفاء العديني، ترتفع قائمة الشهداء الصحافيين الذين سقطوا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 174 صحافيا وصحافية.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في نعيه“تتواصل جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين ومن ضمنهم الصحافيون، إذ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، حيث قضت وأسرتها جراء قصف إسرائيلي غادر لمنزلهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وأشار المنتدى في نعيه إلى أن الصحافية العديني“سخرت حياتها وكرست جهدها لنقل معاناة شعبها المظلوم عبر الإعلام الدولي، من خلال سلسلة مقالات باللغة الإنكليزية، وحوارات مع النشطاء الأجانب ومؤتمرات إلكترونية ومعارض صور ومسابقات للأفلام القصيرة باللغة الإنكليزية”، وأضاف“باستشهاد الإعلامية البارزة وفاء العديني، فقد الإعلام الوطني الفلسطيني صوتًا حرًا نابضًا بالحب لفلسطين وشعبها المناضل من أجل الحرية وتقرير المصير”.

وطالب المنتدى بحماية الصحافيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحافيين الفلسطينيين.

وأكد على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية“مهما بلغت التضحيات، وعظمت التحديات”، وأضاف“الاستهداف الإسرائيلي الشامل للصحافيين الفلسطينيين، لن يوهن عزيمتهم ولن يفت في عضدهم أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين”.