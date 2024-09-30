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الحلقة الثالثة من المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن

9/30/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Amman Net) الحلقة الثالثة من سلسلة جلسات إذاعية مباشرة لإطلاق منصة التعلم عن بعد التابعة لمنظمة كير العالمية - الأردن عنوان الحلقة :المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن مع ضيفنا: الأستاذ سيف الدين السخني - مسؤول المشروع.






كيير

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