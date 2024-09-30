الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم
الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من
الغارات الإسرائيلية.
وقال غراندي ، في منشور على منصة إكس اليوم، :" بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية
100 ألف شخص لبناني وسوري " ، مشيرا إلى استمرار التدفق.
وأشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد.
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