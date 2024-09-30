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الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا

9/30/2024 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم
الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من
الغارات الإسرائيلية.

وقال غراندي ، في منشور على منصة إكس اليوم، :" بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية
100 ألف شخص لبناني وسوري " ، مشيرا إلى استمرار التدفق.

وأشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد.

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