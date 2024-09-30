الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا



أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم

الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من

الغارات الإسرائيلية.

وقال غراندي ، في منشور على منصة إكس اليوم، :" بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربًا من الغارات الجوية الإسرائيلية

100 ألف شخص لبناني وسوري " ، مشيرا إلى استمرار التدفق.

وأشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز