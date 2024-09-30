بيع فيلا على الخارطة بـ 203 ملايين درهم في نخلة جميرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل السوق العقاري بدبي، الإثنين، صفقة بيع فيلا على الخارطة بقيمة 203 مليون درهم ضمن مشروع أيومي في منطقة نخلة جميرا.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تبلغ مساحة الفيلا الإجمالية التي تتكون من 6 غرف وصالة نحو 25 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 8073 درهماً للقدم المربعة الواحدة.
وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات الأسبوع نحو 2.5 مليار درهم نتجت عن 1060 صفقة.
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