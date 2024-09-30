بيع فيلا على الخارطة بـ 203 ملايين درهم في نخلة جميرا

سجل السوق العقاري بدبي، الإثنين، بيع فيلا على الخارطة بقيمة 203 مليون درهم ضمن مشروع أيومي في منطقة نخلة جميرا.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تبلغ مساحة الفيلا الإجمالية التي تتكون من 6 غرف وصالة نحو 25 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 8073 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات الأسبوع نحو 2.5 مليار درهم نتجت عن 1060 صفقة.