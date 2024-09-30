«دبي التجاري العالمي» يختار «مومينتَس تكنولوجيز» لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للفعاليات والقاعات

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الرائد في قطاع الفعاليات والمعارض، عن اختياره لشركة مومنتَس تكنولوجيز (Momentus Technologies) شريكاً استراتيجياً لتعزيز الابتكار في العمليات التشغيلية للفعاليات والقاعات. وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المركز خلال عام 2023 حيث استقبل 2.47 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد مومينتَس تكنولوجيز شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المتقدمة التي تمكّن الشركات من إدارة مراكز الفعاليات بفعالية. ويهدف المركز عبر دمج الحلول المتطورة لشركة مومنتَس تكنولوجيز إلى وضع معايير جديدة للكفاءة والابتكار ضمن محفظته الواسعة والمتنوعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات عالمية المستوى.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "يتمتع مركز دبي التجاري العالمي بمكانة رائدة بفضل التزامه بالمعايير الاستثنائية في إدارة الفعاليات والمراكز، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع الفعاليات. وتمثل شراكتنا مع مومنتَس تكنولوجيز خطوة هامة نحو تعزيز التميز في العمليات التشغيلية، حيث سيساهم دمج الحلول التقنية المتقدمة للشركة في رفع الكفاءة الحالية للمركز بما ينعكس إيجاباً على تقديم تجارب استثنائية لشركائنا حول العالم، ويرسّخ ريادتنا العالمية في استضافة المعارض والفعاليات الدولية".

وستقدم مومنتس تكنولوجيز، الشركة الرائدة في حلول إدارة المراكز والفعاليات المبتكرة، منصةً متكاملة مخصصة تمكّن المركز من الإشراف على عمليات حجز الفعاليات وإدارة العمليات التشغيلية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي. كما ستعمل الشركة عن قرب مع مركز دبي التجاري العالمي لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة لمختلف الفعاليات التي يستضيفها، معتمدة على خبرتها الواسعة في إدارة العمليات اللوجستية المعقدة باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه، صرّح أليكس ألكسندروف، الرئيس التنفيذي لشركة مومنتَس تكنولوجيز: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بأن تم اختيارنا شريكاً لمركز دبي التجاري العالمي، المركز الرائد للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق تطلعات المركز المتمثلة في وضع معايير استثنائية لقطاع الفعاليات. وستساهم منصتنا المتطورة في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية وتعزيز عملياته التشغيلية على المدى القريب والبعيد".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز