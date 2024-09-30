غزة: الهجمات الإسرائيلية تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة

MENAFN - Amman Net) كان الفرار إلى الجنوب صعبا للغاية على عائلتي، خاصة بسبب عثمان. غادرنا في البداية بالسيارة، لكن بسبب الدمار الذي لحق بالبلدة اضطررنا إلى ترك سيارتنا خلفنا. ثم استأجرنا حصانا ووضعنا عثمان على عربة يجرها الحصان، لكن بعد خمسة كيلومترات، اضطررنا أيضا إلى التخلي عن العربة ومواصلة السير على الأقدام. كان الأمر صعبا لأنه رغم وجود كرسي عثمان المتحرك، إلا أن الحُفر كانت موجودة في كل مكان وكان هناك الكثير من الدمار".

- د. أحمد شاهين، والد عثمان (16 عاما) الذي لديه شلل دماغي.





"وضعت ابن عمي على كرسيَّ المتحرك، وحملنا الرايات البيضاء وحاولنا عبور الحاجز على

شارع

صلاح الدين. لا أحد يساعدك، الجميع يحاول النجاة من نقطة التفتيش".

- أ. ج. (27 عاما)، يستخدم كرسيا متحركا وساعد ابن عمه (14 عاما) الذي لديه إعاقة على الفرار إلى جنوب غزة بوضعه على حجره على الكرسي المتحرك.





"كان ابني على الأرض، وكان يفقد الدم وبدأ جسمه كله يرتجف، وكان فمه يرتجف، وفي تلك اللحظة، بدأت أصرخ طالبة المساعدة وأصرخ في وجه الطاقم الطبي: "أنا أفقد ابني، أرجوكم ليساعده أحد". كان لديهم [الطاقم الطبي] نقص في كل شيء، بما في ذلك الشاش والطاقم الطبي، وكان العديد من الأشخاص من حولنا مصابين أيضا ويحتاجون إلى المساعدة. كان معظمهم قد فقدوا ساقا أو ذراعا، بل كانت هناك جثث حولنا بلا رؤوس. رأيت أشخاصا نُسفت أجزاء كبيرة من وجوههم".

- ليلى الكفارنة، التي روت "ساعات من معاناة" ابنها مالك عندما لم يتمكن من تلقي المساعدة الفورية بعد بتر ذراعه اليسرى.





"إصابتها وكل ما شاهدته، كل ذلك أثّر عليها نفسيا.

أستطيع أن أرى تغيرا فيها. أصبحت سارة أكثر عصبية، تشدّ شعرها وتقضم أظافرها، وأصبح صوتها مرتفعا جدا منذ وقوع الهجوم. إنها ترفع صوتها بوجهي وترفع يدها ثم تشعر بالسوء حيال ذلك. لم تعد الطفلة نفسها".

- خلود، والدة سارة

(9 سنوات) واصفةً الضرر النفسي الذي لحق بابنتها بعد إصابتها بجروح خطيرة في الورك والساقين.