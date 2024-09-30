غزة: الهجمات الإسرائيلية تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Amman Net) كان الفرار إلى الجنوب صعبا للغاية على عائلتي، خاصة بسبب عثمان. غادرنا في البداية بالسيارة، لكن بسبب الدمار الذي لحق بالبلدة اضطررنا إلى ترك سيارتنا خلفنا. ثم استأجرنا حصانا ووضعنا عثمان على عربة يجرها الحصان، لكن بعد خمسة كيلومترات، اضطررنا أيضا إلى التخلي عن العربة ومواصلة السير على الأقدام. كان الأمر صعبا لأنه رغم وجود كرسي عثمان المتحرك، إلا أن الحُفر كانت موجودة في كل مكان وكان هناك الكثير من الدمار".
- د. أحمد شاهين، والد عثمان (16 عاما) الذي لديه شلل دماغي.
"وضعت ابن عمي على كرسيَّ المتحرك، وحملنا الرايات البيضاء وحاولنا عبور الحاجز على
شارع
صلاح الدين. لا أحد يساعدك، الجميع يحاول النجاة من نقطة التفتيش".
- أ. ج. (27 عاما)، يستخدم كرسيا متحركا وساعد ابن عمه (14 عاما) الذي لديه إعاقة على الفرار إلى جنوب غزة بوضعه على حجره على الكرسي المتحرك.
"كان ابني على الأرض، وكان يفقد الدم وبدأ جسمه كله يرتجف، وكان فمه يرتجف، وفي تلك اللحظة، بدأت أصرخ طالبة المساعدة وأصرخ في وجه الطاقم الطبي: "أنا أفقد ابني، أرجوكم ليساعده أحد". كان لديهم [الطاقم الطبي] نقص في كل شيء، بما في ذلك الشاش والطاقم الطبي، وكان العديد من الأشخاص من حولنا مصابين أيضا ويحتاجون إلى المساعدة. كان معظمهم قد فقدوا ساقا أو ذراعا، بل كانت هناك جثث حولنا بلا رؤوس. رأيت أشخاصا نُسفت أجزاء كبيرة من وجوههم".
- ليلى الكفارنة، التي روت "ساعات من معاناة" ابنها مالك عندما لم يتمكن من تلقي المساعدة الفورية بعد بتر ذراعه اليسرى.
"إصابتها وكل ما شاهدته، كل ذلك أثّر عليها نفسيا.
أستطيع أن أرى تغيرا فيها. أصبحت سارة أكثر عصبية، تشدّ شعرها وتقضم أظافرها، وأصبح صوتها مرتفعا جدا منذ وقوع الهجوم. إنها ترفع صوتها بوجهي وترفع يدها ثم تشعر بالسوء حيال ذلك. لم تعد الطفلة نفسها".
- خلود، والدة سارة
(9 سنوات) واصفةً الضرر النفسي الذي لحق بابنتها بعد إصابتها بجروح خطيرة في الورك والساقين.
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