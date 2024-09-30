إكس أس دوت كوم تتعاون مع بروكري لتقديم خدمة نسخ التداول المتطورة

UNITED ARAB EMIRATES, September 30, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق شراكتها مع مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree) لتوفير حلول نسخ لقاعدة عملائها العالمية.ويأتي هذا التعاون في اطار مهمة "إكس أس دوت كوم" (XS ) المرتكزة على تعزيز خدماتها الهادفة الى تزويد العملاء بأدوات مبتكرة تمكنهم من اتخاذ القرارات المستنيرة وتبسيط الوصول إلى استراتيجيات التداول المتقدمة.ويعتبر دمج حلول نسخ التداول المطورة من مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree)، ضمن استراتيجية "إكس أس دوت كوم" (XS) الأوسع لتعزيز منصتها وتزويد العملاء بأدوات حديثة مصممة لتحسين أداء التداول.ومن خلال تقديم خدمة نسخ التداول على منصتها، تسمح "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين بنسخ استراتيجيات المشاركين ذوي الخبرة والأعلى أداءً في السوق في الوقت الفعلي. هذا التطور مفيد بشكل خاص للعملاء الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية أو أولئك الجدد في مجال التداول، لأنه يوفر فرصة للتعلم والاستفادة من خبرة المتداولين المخضرمين.وتعد خدمة نسخ التداول، مفيدة بشكل خاص للمتداولين المبتدئين، من خلال التواصل مع أقرانهم والتعلم منهم ونسخ استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالمتداولين الأكثر نجاحًا. كما يمكن للمتداولين المحترفين أيضًا استخدام المنصة لزيادة قاعدة متابعيهم. ومن خلال مشاركة النصائح والاستراتيجيات التجارية المفيدة، يمكنهم أن يصبحوا مرشدين أو مؤثرين في مجال التداول الالكتروني، وأيضا يمكنهم تحقيق دخل إضافي من ذلك.علاوة على ذلك، تتميز خدمة نسخ التداول بأدوات تتبع الأداء وتحليله في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة محافظهم الاستثمارية وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة. وفي حين توفر الخدمة إمكانية الوصول للمتداولين ذوي الأداء الأفضل، فإنها تمكن العملاء أيضًا من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على استثماراتهم من خلال إعدادات إدارة المخاطر القابلة للتخصيص. وتضمن هذه المرونة أن يتمكن كل مستخدم من تخصيص النظام وفقًا لأهدافه المالية الخاصة، مما يعزز تجربة شخصية تتكيف مع تحمل المخاطر والتفضيلات الفردية.وتعليقا على هذا الإعلان، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، السيد وائل حماد: في عالم التداول الالكتروني شديد التنافسية، يتطلب البقاء في الصدارة أكثر من مجرد الوصول إلى الأسواق؛ بل يتطلب أيضًا الابتكار المستمر والفهم العميق لاحتياجات عملائنا.واضاف: تعكس شراكتنا مع مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree) لتقديم خدمة نسخ التداول رغبتنا الاتاحة لعملائنا بالوصول إلى أدوات التداول الاحترافية، من خلال توفير حل يسمح للعملاء بمحاكاة صفقات المحترفين ذوي الخبرة، فإننا نساعد في خلق بيئة أكثر شمولاً وتعليمًا وربما أكثر ربحية للجميع.هذا ومع تطور الأسواق ونمو توقعات العملاء، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS) تركيزها على تقديم حلول قابلة للتكيف وسهلة الاستخدام وقوية.تعمل هذه الإضافة الأخيرة إلى منصة "إكس أس دوت كوم" (XS) على تعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مكانتها كوسيط مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الحصول على خدمات شاملة ومبتكرة.مع استمرار تطور قطاع الخدمات المالية، تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS) بالبقاء في طليعة الابتكار من خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة بسرعة.وتعد هذه الشراكة مع شركة بروكري لخدمات التكنولوجيا المالية خطوة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية، مما يضمن أن تظل "إكس أس دوت كوم" (XS) رائدة في تقديم القيمة لعملائها من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.تقييم مجموعة إكس أس العالمية (XS)مجموعة إكس أس العالمية (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.نبذة عن شركة بروكريتعد شركة بروكري لخدمات التكنولوجيا المالية شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم حلولاً تكنولوجية عالية الجودة لوسطاء الأصول المتعددة.تتخصص شركة بروكري في حلول منصات ميتاتريدر4 و ميتاتريدر5، وتمكّن الوسطاء من توسيع عروض خدماتهم من خلال أدوات مبتكرة وقابلة للتخصيص مثل جسور السيولة ومنصات التداول الاجتماعي وأنظمة إدارة المخاطر.

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