سارة الأميري: اليوم الإماراتي للتعليم يوثق مرحلة جديدة من التميز والريادة التربوية

أكدت معالي سارة الأميري والتعليم أن اليوم الإماراتي للتعليم يوثق لمرحلة جديدة من التميز والريادة التربوية الإماراتية ويعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمسيرة التربوية الوطنية التي بدأت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وعلى نهجه تواصل القيادة ترسيخ منظومة تربوية تعكس إرث الإمارات وقيمها ومبادئها السامية.



وبينت معاليها أن اليوم الإماراتي للتعليم الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سيرسخ في أذهان أجيالنا الحالية والمستقبلية أهمية العلم والتعلم ويؤكد على محورية هذا النهج لاستدامة تعزيز مكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.



وأشارت معاليها إلى أن اليوم الإماراتي للتعليم يخلد إنجازات شركاء مسيرة التنمية في دولة الإمارات من معلمين ومعلمات وكوادر تربوية ممن قدموا ومازالوا يقدمون نماذجاً متفردة في تجسيد قيم الرسالة التربوية التي تعتبر من أنبل الرسائل والقيم الإنسانية على مر التاريخ.



وتوجهت معاليها بهذه المناسبة بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبة رئيس المجلس على دعمهم المستمر واللامحدود.

بدوره أكد المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن تخصيص الثامن والعشرين من فبراير من كل عام للاحتفاء باليوم الإماراتي يبرهن على حجم اهتمام دولة الإمارات بالتعليم ورهانها الراسخ عليه لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.



وبين أن الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تواصل تفردها على المستوى العالمي عبر ترسيخ نموذجها الخاص بالتميز في كافة القطاعات خاصة في قطاع التعليم وذلك امتداداً لنهج الآباء المؤسسين الذين راهنوا على التعليم باعتباره المحرك الرئيسي لإحداث التنمية الشاملة في مسيرة الإمارات.