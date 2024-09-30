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عبدالله بن زايد يبحث علاقات التعاون والشراكة مع وزير خارجية الباراغواي

9/30/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، معالي روبين راميرز ليزكانو وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ"79" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء، معالي غوستافو فيلاتي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الباراغواي، وسعادة السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة، كما تطرقت المحادثات إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الباراغواي الصديقة، وبناء شراكة متميزة بين البلدين تدعم مصالحهما المتبادلة وأهدافهما التنموية.

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