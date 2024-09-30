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بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

9/30/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أنّه "سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 سبتبمر.

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