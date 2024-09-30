بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أنّه "سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا.
وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 سبتبمر.
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