حماس تعلن مقتل أحد قادتها في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حركة (حماس) اليوم الاثنين أن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.
وأضافت الحركة في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان وأسفرت أيضا عن مقتل زوجته ونجله ونجلته.
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