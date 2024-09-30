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حماس تعلن مقتل أحد قادتها في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان

9/30/2024 2:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حركة (حماس) اليوم الاثنين أن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضافت الحركة في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان وأسفرت أيضا عن مقتل زوجته ونجله ونجلته.

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