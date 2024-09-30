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أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات

9/30/2024 2:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2024 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.6 درهم لكل لتر.

- البنزين السوبر "98": 2.66 درهم لكل لتر.

- البنزين خصوصي "95": 2.54 لكل لتر.

- بنزين "إي بلس" 91 : 2.47 درهم لكل لتر.

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