أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2024 على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.6 درهم لكل لتر.
- البنزين السوبر "98": 2.66 درهم لكل لتر.
- البنزين خصوصي "95": 2.54 لكل لتر.
- بنزين "إي بلس" 91 : 2.47 درهم لكل لتر.
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