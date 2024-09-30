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الاحتلال يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت

9/30/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الإثنين، منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت، في أول استهداف للاحتلال خارج منطقة الضاحية الجنوبية.

وأفادت
وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة قصفت شقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

ونعت الجبهة الشعبية ثلاثة من كوادرها ارتقوا في الغارة التي استهدفت منطقة الكولا.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أشارت إلى أن الغارات المتتالية على بلدات البقاع أدت إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 42 بجروح، كما استشهد 33 آخرين وأصيب 97 بقصف الاحتلال بلدات وقرى في محافظة بعلبك الهرمل، وثلاثة شهداء باستهداف منطقة الغبيري.

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