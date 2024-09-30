إسرائيل تغتال قائد حماس في لبنان وعائلته بغارة على منزلهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- أعلنت حركة حماس استشهاد قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنيه في جريمة اغتيال ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم البص في لبنان.
وقالت حماس في بيان لها، الاثنين:“بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة اُمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء”.
وأضافت أنه ترجّل فجر هذا اليوم، بعد عملية اغتيال طالته هو وزوجته ، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني.
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