إسرائيل تغتال قائد حماس في لبنان وعائلته بغارة على منزلهم

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- أعلنت حركة حماس استشهاد قائدها في لبنان فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنيه في جريمة اغتيال ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مخيم البص في لبنان.

وقالت حماس في بيان لها، الاثنين:“بكلّ معاني الصَّبر والفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم والرِّضا بقضاء الله وقدره، ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، وزوجته المربية الشهيدة اُمية إبراهيم عبد الحميد، وابنيه الشهيد أمين والشهيدة وفاء”.

وأضافت أنه ترجّل فجر هذا اليوم، بعد عملية اغتيال طالته هو وزوجته ، ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم ( البص) بالجنوب اللبناني.