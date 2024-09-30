هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر 1849 نقطة، أو ما يعادل 64ر4 %، ليصل إلى 34ر37980 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر90 نقطة، أو ما يعادل 30ر3 %، ليصل إلى 62ر2650 نقطة.

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