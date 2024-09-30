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هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

9/30/2024 1:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر 1849 نقطة، أو ما يعادل 64ر4 %، ليصل إلى 34ر37980 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر90 نقطة، أو ما يعادل 30ر3 %، ليصل إلى 62ر2650 نقطة.

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