هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.
وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر 1849 نقطة، أو ما يعادل 64ر4 %، ليصل إلى 34ر37980 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر90 نقطة، أو ما يعادل 30ر3 %، ليصل إلى 62ر2650 نقطة.
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