منتخب الكويت يتعادل مع الامارات سلبا ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) - تعادل منتخب
الكويت للشباب اليوم الاحد مع نظيره الاماراتي دون اهداف في ختام مباريات
المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم.
وفشل (ازرق الشباب) بالتأهل الى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في الصين العام المقبل بعد حصوله على سبع نقاط مناصفة مع الامارات صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف.
وتأهل منتخب كوريا الجنوبية الى النهائيات كمتصدر للمجموعة بعد فوزه على لبنان اليوم ووصوله الى النقطة ال12 فيما بقي لبنان على نقاطه الثلاث وجزر مريانا الشمالية دون رصيد من النقاط.
وتأهلت منتخبات سوريا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والسعودية وكوريا الشمالية وقطر والعراق واليابان وأوزبكستان وإيران واليمن وقيرغيزستان وأستراليا وتايلاند والأردن بالاضافة الى المستضيف الصين. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
MENAFN29092024000071011013ID1108727885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.