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منتخب الكويت يتعادل مع الامارات سلبا ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم

9/29/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) - تعادل منتخب الكويت للشباب اليوم الاحد مع نظيره الاماراتي دون اهداف في ختام مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما لكرة القدم.
وفشل (ازرق الشباب) بالتأهل الى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في الصين العام المقبل بعد حصوله على سبع نقاط مناصفة مع الامارات صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف.
وتأهل منتخب كوريا الجنوبية الى النهائيات كمتصدر للمجموعة بعد فوزه على لبنان اليوم ووصوله الى النقطة ال12 فيما بقي لبنان على نقاطه الثلاث وجزر مريانا الشمالية دون رصيد من النقاط.
وتأهلت منتخبات سوريا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والسعودية وكوريا الشمالية وقطر والعراق واليابان وأوزبكستان وإيران واليمن وقيرغيزستان وأستراليا وتايلاند والأردن بالاضافة الى المستضيف الصين. (النهاية)

س ع د / ط أ ب




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