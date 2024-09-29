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السعودية تعرب عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث في لبنان

9/29/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 9 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الجارية في لبنان.
وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية مؤكده في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات تلك الأحداث وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
كما أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة. (النهاية)

ع ش / ف ا س




MENAFN29092024000071011013ID1108727884

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