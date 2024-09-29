السعودية تعرب عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 9 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الجارية في لبنان.
وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية مؤكده في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات تلك الأحداث وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
كما أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة. (النهاية)
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