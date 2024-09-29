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اندلاع حريق في مختبر للكيماويات بولاية (جورجيا) يتسبب بإخلاء المنطقة وإغلاق الطرق

9/29/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية في ولاية (جورجيا) اليوم الأحد أن حريقا هائلا اندلع في مختبر للكيماويات في مقاطعة (روكديل) مما تسبب في إخلاء المنطقة وإغلاق الطرق.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مسؤولي المقاطعة القول إن عطلا في مختبر (بيولاب) تسبب في اختلاط الماء بمادة كيميائية تتفاعل مع الماء مما أدى إلى تصاعد سحابة من المواد الكيميائية.
وأوضحت أن الحريق اندلع على السطح فيما هرع رجال الإطفاء لاحتواء الحادث غير أن الحريق اشتعل بعد ساعات مرة أخرى.
من جانبه ناشد قائد شرطة مقاطعة (روكديل) إريك ليفيت في مقطع نشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي السكان الابتعاد عن هذه المنطقة فورا.
وأصدرت سلطات الولاية أوامر للسكان في الجزء الشمالي من المقاطعة بإخلاء منازلهم كما طلب من آخرين البقاء في أماكنهم وإغلاق النوافذ والأبواب. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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