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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/29/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عودة حركة الإنترنت في البلاد إلى وضعها الطبيعي بعد تفعيل خطة الطوارئ وتحويل الحركة على كابلات بديلة.
الخرطوم - وصول الطائرة الإغاثية ال 13 من الجسر الجوي الكويتي للسودان محملة ب 10 أطنان من المساعدات.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يدعو إلى الايقاف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.
بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن قتل 61 شخصا واصابة العشرات جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على المناطق اللبنانية.
بيروت - رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعلن أن عدد النازخين في لبنان قد يصل إلى مليون شخص بسبب استمرار الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بروكسل - المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة بقيمة 10 ملايين يورو (7ر11 مليون دولار) كمساعدة اضافية للأشخاص "المتضررين من التصعيد المستمر في لبنان".
بروكسل - المفوضية الأوروبية تعلن التزامها بتقديم 213 مليون يورو (77ر237 مليون دولار) مساعدات إنسانية إضافية إلى فلسطين وإفريقيا وأفغانستان وفنزويلا لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق. (النهاية)

م ع ح ع




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