موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عودة حركة الإنترنت في البلاد إلى وضعها الطبيعي بعد تفعيل خطة الطوارئ وتحويل الحركة على كابلات بديلة.
الخرطوم - وصول الطائرة الإغاثية ال 13 من الجسر الجوي الكويتي للسودان محملة ب 10 أطنان من المساعدات.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يدعو إلى الايقاف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.
بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن قتل 61 شخصا واصابة العشرات جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على المناطق اللبنانية.
بيروت - رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعلن أن عدد النازخين في لبنان قد يصل إلى مليون شخص بسبب استمرار الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بروكسل - المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة بقيمة 10 ملايين يورو (7ر11 مليون دولار) كمساعدة اضافية للأشخاص "المتضررين من التصعيد المستمر في لبنان".
بروكسل - المفوضية الأوروبية تعلن التزامها بتقديم 213 مليون يورو (77ر237 مليون دولار) مساعدات إنسانية إضافية إلى فلسطين وإفريقيا وأفغانستان وفنزويلا لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق. (النهاية)
م ع ح ع
MENAFN29092024000071011013ID1108727878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.