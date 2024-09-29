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((زين)).. الأفضل في هندسة البيانات والمنصات الرقمية الحديثة في الشرق الأوسط

9/29/2024 11:56:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

منحت‭ ‬مؤسسة‭ ‬كلاوديرا‭
 Cloudera ‭ - ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنصات‭ ‬الهجينة‭ ‬للبيانات‭ ‬والتحليلات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ ‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬هندسة‭ ‬البيانات‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬فعالياتها‭ ‬السنوية‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وكشفت‭ ‬زين‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬يبرز‭ ‬تميز‭ ‬أعمال‭ ‬ Zain ‭ ‬ Data ‭ ‬ Office ‭ (‬مكتب‭ ‬البيانات‭)‬،‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ZainTECH ‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬للبيانات،‭ ‬وتمكين‭ ‬عمليات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬وضمان‭ ‬إدارة‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬قامت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬بتأسيس‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬البيانات‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يمثل‭ ‬حاليا‭ ‬أحد‭ ‬الأصول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بأعمالها‭ ‬نحو‭ ‬الابتكار‭ ‬والنجاح‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬زين‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬مكتبا‭ ‬خاصا‭ ‬للبيانات،‭ ‬لتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬بإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬وضمان‭ ‬دمج‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬بعمق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الأعمال‭.‬

وأخذت‭ ‬المجموعة‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطوات‭ ‬استباقية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بثقافة‭ ‬العمل‭ ‬لديها‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لقوة‭ ‬البيانات،‭ ‬إذ‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬العمليات‭ ‬لضمان‭ ‬المساءلة‭ ‬والتوافر‭ ‬وقابلية‭ ‬الاستخدام‭ ‬والتدقيق،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬مكتب‭ ‬البيانات‭ ‬ Zain ‭ ‬ Data ‭ ‬ Office
‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬حوكمة‭ ‬فعالة،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الممارسات‭ ‬عبر‭ ‬الإدارات،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬وخصوصية‭ ‬البيانات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مؤسسة‭ ‬ Cloudera ‭ ‬تبرز‭ ‬الجهود‭ ‬الموجهة‭ ‬لإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬جديدة،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعوق‭ ‬تدفق‭ ‬البيانات،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬وتتبع‭ ‬أداء‭ ‬المنصات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬والخدمات،‭ ‬وتستهدف‭ ‬مؤسسة‭ ‬ Cloudera
‬في‭ ‬مبادراتها‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتحسين‭ ‬استكشاف‭ ‬الأخطاء‭ ‬وإصلاحها‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرؤية‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬تكاليف‭ ‬الموارد‭ ‬واستخدامها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لمصادر‭ ‬البيانات‭ ‬وسير‭ ‬الأعمال،‭ ‬والطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬استخلاص‭ ‬معلومات‭ ‬حيوية‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتشدد‭ ‬في‭ ‬لوائح‭ ‬خصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬والأمان‭.‬

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