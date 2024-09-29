((زين)).. الأفضل في هندسة البيانات والمنصات الرقمية الحديثة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
منحت مؤسسة كلاوديرا
Cloudera - المؤسسة الرائدة في مجال المنصات الهجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي – مجموعة زين جائزة «هندسة البيانات والمنصات الرقمية الحديثة» خلال فعالياتها السنوية مؤخرا في دبي.
وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا أن هذا التقدير الدولي يبرز تميز أعمال Zain Data Office (مكتب البيانات)، والتعاون الاستراتيجي مع شركة ZainTECH في مسارات الابتكارات الرقمية، التي أثمرت تصميم وتنفيذ البنى التحتية المتطورة للبيانات، وتمكين عمليات التحول الرقمي، والتوسع في حلول الابتكارات التكنولوجية.
ومن خلال تعزيز ثقافة اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وضمان إدارة البيانات بشكل صحيح، والاستعداد للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت مجموعة زين بتأسيس «مكتب البيانات»، وهو يمثل حاليا أحد الأصول الاستراتيجية التي تدفع بأعمالها نحو الابتكار والنجاح على المدى الطويل، إذ تعد زين من رواد المؤسسات في أسواق المنطقة التي أطلقت مكتبا خاصا للبيانات، لتأكيد التزامها بإدارة البيانات بشكل فعال، وضمان دمج حوكمة البيانات بعمق في جميع جوانب الأعمال.
وأخذت المجموعة مبادرات وخطوات استباقية في الارتقاء بثقافة العمل لديها مع تطبيق برنامج حوكمة البيانات لإطلاق العنان لقوة البيانات، إذ ركزت على إدارة البيانات بشكل فعال في جميع جوانب العمليات لضمان المساءلة والتوافر وقابلية الاستخدام والتدقيق، حيث يهدف مكتب البيانات Zain Data Office
إلى تعزيز إدارة البيانات من خلال تنفيذ سياسات حوكمة فعالة، وتوحيد الممارسات عبر الإدارات، وتحسين جودة وخصوصية البيانات.
الجدير بالذكر أن الجوائز السنوية التي تقدمها مؤسسة Cloudera تبرز الجهود الموجهة لإدارة البيانات ودفع الابتكارات التكنولوجية إلى حدود جديدة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تعوق تدفق البيانات، وتسليط الضوء على البنى التحتية المتطورة القادرة على مراقبة وتتبع أداء المنصات والتطبيقات والخدمات، وتستهدف مؤسسة Cloudera
في مبادراتها تعظيم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مستقل، وتعزيز الرؤية بما يخص تكاليف الموارد واستخدامها، وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى ضمان رؤية شاملة لمصادر البيانات وسير الأعمال، والطلب المتزايد على استخلاص معلومات حيوية من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتشدد في لوائح خصوصية البيانات والأمان.
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