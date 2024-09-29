Monday, 30 September 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات أمريكية تقتل 37 إرهابيا في سوريا - جريدة الوطن السعودية

9/29/2024 11:55:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الأمريكي أن 37 مسلحا تابعين لتنظيم ((داعش)) المتطرف، وجماعة مرتبطة بتنظيم ((القاعدة))، قتلوا بضربتين في سوريا، مضيفة أن اثنين من القتلى من كبار المسلحين.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها وجهت ضربة في شمال غرب سوريا يوم الثلاثاء، مستهدفة مسلحا بارزا من جماعة ((حراس الدين)) المرتبطة بـ((القاعدة)) وثمانية آخرين. وأوضحت أنه كان مسؤولا عن الإشراف على العمليات العسكرية.
معسكر التدريب
كما أعلنوا عن ضربة جوية، في 16 سبتمبر، حيث نفذوا ((غارة جوية واسعة النطاق)) على معسكر تدريب لتنظيم ((داعش)) في مكان بعيد، لم يُكشف عنه، في وسط سوريا. وأسفرت تلك الهجمة عن مقتل 28 مسلحًا، بما في ذلك ((أربعة قادة سوريين على الأقل)).
وجاء في بيان القيادة الأمريكية: ((الضربة الجوية ستعطل قدرة داعش على تنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية، وكذلك ضد حلفائنا وشركائنا)).
ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، إلى جانب عدد غير معلن من المتعاقدين، ويحاول معظمهم منع أي عودة لتنظيم ((داعش)) المتطرف، الذي اجتاح العراق وسوريا في عام 2014، وسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي.
وتقدم القوات الأمريكية المشورة والمساعدة لحلفائها الرئيسيين في شمال شرق سوريا، قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، التي تقع على مقربة من مناطق إستراتيجية توجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك معبر حدودي رئيسي مع العراق.

MENAFN29092024000089011017ID1108727853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث