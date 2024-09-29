10 ملايين عقد سجلتها إيجار

10 ملايين عقد سجلتها إيجار
التاريخ
9/29/2024 11:55:23 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، بمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، شكلت العقود السكنية منها أكثر من 8.3 ملايين عقد، بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون، بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024 حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد على 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
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