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10 ملايين عقد سجلتها إيجار

9/29/2024 11:55:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، بمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، شكلت العقود السكنية منها أكثر من 8.3 ملايين عقد، بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون، بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024 حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد على 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.

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