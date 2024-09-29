Monday, 30 September 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 برامج اجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة

9/29/2024 11:55:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية لذوي الإعاقة وفقا لـ5 برامج اجتماعية، وذلك وفق القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية، والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، والتي تأتي تماشيا مع نظام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
5 برامج اجتماعية
وبحسب اللائحة، فقد جرى تقسيم الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية إلى 5 برامج، أولها برنامج ((الرعاية الاجتماعية اليومية))، ومدته 9 أشهر ميلادية في السنة الواحدة، تبدأ مع بداية العام الدراسي، بواقع 5 ساعات كحد أدني في اليوم عدا يومي الجمعة والسبت، والثاني برنامج ((الرعاية الاجتماعية المنزلية))، الذي تبلغ فترته الزمنية 12 شهرا قابلة للتجديد حسب الحاجة، بواقع 8 ساعات يوميا، والثالث ((برامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة))، الذي سيكون بصفة مؤقتة مرة واحدة فقط، تبدأ من يوم واحد إلى 12 شهرا كحد أقصى، والرابع برنامج ((الإيواء الدائم في مقرات السكن))، ومدته الزمنية دائمة، حيث تقدم فيه الخدمات على مدى الـ24 ساعة يوميا. أما الخامس فهو برنامج ((الإقامة المؤقتة المرتبطة بالتدريب المهني))، الذي تحدد فترته الزمنية حسب فترة البرنامج المهني المعتمد، بينما ينتهي الإيواء بانتهاء استفادة الشخص من البرنامج.
شروط الإيواء
ومن الشروط في برنامج إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت الحكومية الحصول على موافقة اللجنة وفقا لنتائج تقييم الإعاقة وشدتها، ونتائج البحث الاجتماعي الميداني، مع ضمان فتح ملفات للمستفيدين من الخدمة في المستشفيات المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية.
الرعاية المنزلية
وتضمنت اللائحة أنه يشترط لتقديم خدمة برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية تحقق عدد من المتطلبات، منها أن يتقدم الشخص ذو الإعاقة بطلب الحصول على الخدمة، وأن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم الشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية إذا كان جميع المقيمين مع الشخص ذي الإعاقة غير قادرين على تقديم الرعاية له بسبب ارتباط جميع أفراد الأسرة بالعمل أو الدراسة، أو أن يكون سن مقدم الرعاية قد تجاوز الـ60 سنة، أو عدم تجاوز سن مقدم الرعاية 18 سنة، أو إصابة مقدم الرعاية بإعاقة مسجلة في أنظمة الوزارة. كما يشترط لتقديم الخدمة وجود غرفة مستقلة للشخص ذي الإعاقة تقدم فيها خدمة الرعاية.
أبرز تعديلات القواعد التنظيمية:
توحيد المسميات.
تعريف الشخص ذي الإعاقة.
تحديد ضوابط استحقاق الدعم المالي.
استحداث مجموعة من البرامج الهادفة تنمية مهارات ذوي الإعاقة.

MENAFN29092024000089011017ID1108727848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث