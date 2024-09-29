Monday, 30 September 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزميل عبدالمحسن الشمري.. في ذمة الله

9/29/2024 11:54:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
انتقل إلى رحمة الله الناقد الفني القدير الزميل عبدالمحسن الشمري فجر أمس بمستشفى الفروانية بعد صراع مع المرض.
وقد ووري جثمانه الثرى عصر أمس في مقبرة الصليبخات.
وبرحيل الزميل القدير عبدالمحسن الشمري خسرت الصحافة الفنية الكويتية والخليجية احد فرسانها الذين لهم صولات وجولات في المهرجانات المسرحية والملتقيات الفنية التي تقام في الكويت وخارجها، وذلك لخبرته الطويلة في عالم الصحافة، وكان آخرها في الزميلة «القبس» كمسؤول لقسم الفنون فيها، حيث استمر في هذا المنصب لسنوات طويلة قبل أن يغادره ليتفرغ للكتابة بشكل عام عن الحركة المسرحية في الخليج والوسط الفني بجميع مجالاته.
الراحل «بوأحمد» له العديد من المحاضرات والندوات حول تاريخ المسرح في الكويت، وبدايات الارتجال فيه، في عدد من المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشباب والرياضة وغيرهما من الجهات المختصة بالشأن الفني والثقافي.
«فنون الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى اسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN29092024000130011022ID1108727840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث