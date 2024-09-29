الزميل عبدالمحسن الشمري.. في ذمة الله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
انتقل إلى رحمة الله الناقد الفني القدير الزميل عبدالمحسن الشمري فجر أمس بمستشفى الفروانية بعد صراع مع المرض.
وقد ووري جثمانه الثرى عصر أمس في مقبرة الصليبخات.
وبرحيل الزميل القدير عبدالمحسن الشمري خسرت الصحافة الفنية الكويتية والخليجية احد فرسانها الذين لهم صولات وجولات في المهرجانات المسرحية والملتقيات الفنية التي تقام في الكويت وخارجها، وذلك لخبرته الطويلة في عالم الصحافة، وكان آخرها في الزميلة «القبس» كمسؤول لقسم الفنون فيها، حيث استمر في هذا المنصب لسنوات طويلة قبل أن يغادره ليتفرغ للكتابة بشكل عام عن الحركة المسرحية في الخليج والوسط الفني بجميع مجالاته.
الراحل «بوأحمد» له العديد من المحاضرات والندوات حول تاريخ المسرح في الكويت، وبدايات الارتجال فيه، في عدد من المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشباب والرياضة وغيرهما من الجهات المختصة بالشأن الفني والثقافي.
«فنون الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى اسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
MENAFN29092024000130011022ID1108727840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.