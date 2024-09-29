أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
التاريخ
9/29/2024 11:54:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3258 طنا، منها 1946 طن خضار و1069طن فواكه و243 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 -35 قرشا، البطاطا 40 -65 قرشا، البندورة 8 - 20 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 25- 40 قرشا، الزهرة 20 - 50 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 50- 75 قرشا.-(بترا)
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