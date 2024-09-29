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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

9/29/2024 11:54:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3258 طنا، منها 1946 طن خضار و1069طن فواكه و243 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 -35 قرشا، البطاطا 40 -65 قرشا، البندورة 8 - 20 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 25- 40 قرشا، الزهرة 20 - 50 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 50- 75 قرشا.-(بترا)

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