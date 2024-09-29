أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 -35 قرشا، البطاطا 40 -65 قرشا، البندورة 8 - 20 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 25- 40 قرشا، الزهرة 20 - 50 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 50- 75 قرشا.-(بترا)

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