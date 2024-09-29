مارك كوبان: على أميركا الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أو ستخسر كل شيء



في مقابلة تليفزيونية سُئل كوبان عما إذا كانت أولوية الحكومة الفيدرالية لبعض الاستثمارات جزء من سياسة صناعية خاطئة، ليرد قائلاً إن ((هيمنتنا العسكرية ومكانتنا في العالم تعتمد على قدرتنا على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذه هي الحقيقة))، معقباً ((من يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي سيكون لديه أفضل جيش، ولا شك في ذلك)).



وأضاف كوبان أنه في حين تستثمر الشركات الخاصة ووزارة الدفاع في الذكاء الاصطناعي، فإن هذا لا يزال غير كافٍ وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.



ستعتمد ركائز القوة الجيوسياسية والمالية لأميركا على نتيجة سباق الذكاء الاصطناعي.، وفقا لموقع سي ان ان.



وحذر قائلاً ((لا يمكننا أن نخسر هذه المعركة وإلا سنخسر كل شيء))، مضيفاً ((هذا يحدد قيمة عملتنا، ويحدد كيفية تنافسنا في العالم، ويحدد جيشنا، لذا فإن الاستثمار في ذلك أمر بالغ الأهمية)).



وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تقدم فيه المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية ونائبة الرئيس كامالا هاريس -التي تحظى حملتها الرئاسية بدعم كوبان- المزيد من التفاصيل حول أجندتها الاقتصادية التي تتضمن استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وقالت هاريس في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست ((لقد تحدثت عن التقنيات الجديدة ودفع الذكاء الاصطناعي إلى الأمام، يمكنك التحدث عن المجال العسكري بقدر ما تريد، لكن إذا لم يكن لدينا أفضل ذكاء اصطناعي في الكون فسنكون في ورطة)).