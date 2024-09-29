بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
9/29/2024 11:54:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، إلى مستوى 2383 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1684 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
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