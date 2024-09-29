Monday, 30 September 2024 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

9/29/2024 11:54:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، إلى مستوى 2383 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1684 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

MENAFN29092024000072011014ID1108727837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث