بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1684 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.