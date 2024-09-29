استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
التاريخ
9/29/2024 11:54:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلي، الأحد، عند 54 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 62 و48 دينارا على التوالي.
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